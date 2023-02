Kontroverzná dlhovláska sa do povedomia ľudí dostala vďaka účinkovaniu v reality šou Hotel Paradise v roku 2012. Odvtedy sa naplno venuje vlastnej značke a na sociálnych sieťach ukazuje svojim sledovateľnom úplne všetko. Popri podnikaní a malom synčekovi Dionovi sa však rozhodla, že sa pustí aj do iných vecí. Svojim fanúšikom najnovšie oznámila, že sa chystá rozšíriť svoje podnikanie o 2 nové kaviarne, obchod a salónik. Okrem toho nedávno investovala aj do novostavby v Dubaji, kde bude s rodinkou tráviť kopu času. Jeden by si myslel, že už jej neostáva čas na nič, opak je však pravdou.

Dva mesiace po narodení letel Dion prvý raz lietadlom. Zdroj: Instagram/queen.plackova

Opäť sa jej podarilo prekvapiť. „Budem prednášať na vysokej škole,” pochválila sa. Už 9. marca si ju tak budú môcť študenti vypočuť na University College Prague v Bratislave. Poslucháčom porozpráva o svojich skúsenostiach so sociálnymi sieťami a prezradí im tipy a triky z oblasti podnikania a budovania osobnej značky.