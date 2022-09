Zuzana Plačková 2. septembra porodila vytúženého synčeka Dionka. Počas tehotenstva však poriadne pribrala a ručička na váhe ukazovala 100 kíl. Jej to však vôbec neprekážalo a v deviatom mesiaci hejterom odkázala, že budú v šoku, ako bleskovo schudne. A začína sa jej to dariť.

Zuzana tesne pred pôrodom priznala, že jej váha už dosiahla 102 kíl. „Nie, neprekáža mi, že mám 100 kíl, lebo sú to tie najkrajšie kilá v mojom živote, ktoré dám bez problémov po pôrode dole,“ tvrdila. A v prípade čerstvej maminy rozhodne neostalo iba pri slovách.

Zuzana Plačková vážila pred pôrodom vyše 100 kíl. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

„Ako sa dávam po pôrode dokopy ja ? Aktuálne -22 kíl za 12 dní. Vďaka mojej Queen diéte a procedúram to ide dole ako po masle a ani 33 kíl tehotenská nadváha mi nerobí problém. Práve naopak. Vedela som, že sa na svoju diétu a môj salón môžem na milión percent spoľahnúť,“ pochválila sa Plačková a sánka padla aj jej kamarátke Jasmine Alagič. „Odpadnem!“ napísala jej. „Jasmina, pamätáš, ako si mi neverila a smiala si sa, že do mesiaca nebudem na svojej váhe? Škoda, že sme sa nestavili zase o nejakú kabelku,“ smiala sa Zuzana, ktorá prezradila aj to, čo jej poradili v nemocnici. „Po pôrode je dobré brať veľký obsah bielkovín na odvodnenie. Bolo mi to odporúčané v nemocnici.“

