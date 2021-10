Manželia vyšli zo súdu v sprievode svojho advokáta vo štvrtok tesne pred 16.30 hod. Na slobodu ich prepustil sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Pezinok Peter Pulman.

V uznesení z 30. 9. 2021 sa uvádza, že obhajca uviedol, že návrh prokurátora vo vzťahu k dôvodnosti obvinenia je nekonkrétny až abstraktný, založený len na všeobecných tvrdeniach, najmä na nepodložených tvrdeniach, ktoré sú však natoľko nekonkrétne, že nemôžu zakladať trestnú zodpovednosť obvineného. Nie je zrejmé miesto, čas, spôsob, ani iná konkretizácia údajnej drogovej trestnej činnosti. Nie je zrejmé, ktorým osobám by mal René predávať kokaín, z čoho to vyplýva a ani nie je zrejmé, na akej sieti dílerov pervitínu by mal participovať. Nie je z neho zrejmé koho, ako, ani prečo by mal obvinený ovplyvňovať, ani nie je zrejmé, z čoho by mala vyplývať obava z kolúzneho konania, najmä za situácie, keď okrem svojej manželky pozná len jedného obvineného, aj to náhodne.

Zuzana a jej právnik Martin Pohovej. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Zuzana Plačková sa obhajovala, že je jej krivdené, pretože má dostatočne vysoký príjem a nie je odkázaná na to, aby predávala drogy. Jej mesačný príjem je 100 000 – 200 000 eur. Pochádza najmä z predaja kolagénu, výživových doplnkov, jej kolekcie oblečenia, kozmetiky. Okrem toho pre firmy poskytuje spoluprácu vo forme súťaží, platených reklám na ich produkty. Nemôže vylúčiť, že niekto ju chce účelovo zničiť. Je poctivý človek, motivátorka, ľudí motivuje na čestnosť. Sama odvádza zo svojich spoločností plnú výšku DPH, čo je 40 000 – 50 000 mesačne, motorové vozidlá má vedené na firmu a na lízing. Minulý rok mala obrat 1 milión eur a tento rok túto hranicu dosiahla už v polovici roka.

,,Rozhodnutie súdu je voči 2 osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby 2 osôb, zvyšných 6 obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7.októbra 2021," informovala vo štvrtok hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková.

