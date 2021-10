Manželia vyšli zo súdu v sprievode svojho advokáta vo štvrtok tesne pred 16.30 hod. Právnik Martin Pohovej ich odviezol k ich bytu v Ružinove, kde na nich už čakal Reného brat. Všetci sa vrúcne privítali a René si ešte stihol zapáliť s právnikom cigaretku. Krátko na to sa Zuzana vybrala do známeho nákupného centra, kde ju viacerí videli postávať pred pobočkou mobilného operátora. A opäť potvrdila, že má všetkých na háku, pretože svoj Brabus zaparkovala na mieste pre elektromobily.

Na snímke je René Strausz a jeho právnik Martin Pohovej. Zdroj: MARTIN DOMOK

Pár hodín na to už mal René aj prvú „lajfku" na Instagrame. „Toto boli moje najhoršie štyri dni v živote. Chcem sa každému poďakovať, sme, chvalabohu, tu, veľmi veľa správ mám pozitívnych, pekné reakcie. Chcem sa poďakovať hlavne mojej rodine, kamarátom, pánbožkovi. Idem sa teraz konečne po troch dňoch najesť," povedal so slzami v očiach. Zuzana si v noci tiež pridala krátke video z postele do storky. „René, milujem ťa ešte viac ako kedykoľvek doteraz," napísala.

Na slobodu ich prepustil sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Pezinok Peter Pulman. V uznesení z 30. 9. 2021 sa uvádza, že obhajca uviedol, že návrh prokurátora vo vzťahu k dôvodnosti obvinenia je nekonkrétny až abstraktný, založený len na všeobecných tvrdeniach, najmä na nepodložených tvrdeniach, ktoré sú však natoľko nekonkrétne, že nemôžu zakladať trestnú zodpovednosť obvineného. Nie je zrejmé miesto, čas, spôsob, ani iná konkretizácia údajnej drogovej trestnej činnosti. Nie je zrejmé, ktorým osobám by mal René predávať kokaín, z čoho to vyplýva a ani nie je zrejmé, na akej sieti dílerov pervitínu by mal participovať. Nie je z neho zrejmé koho, ako, ani prečo by mal obvinený ovplyvňovať, ani nie je zrejmé, z čoho by mala vyplývať obava z kolúzneho konania, najmä za situácie, keď okrem svojej manželky pozná len jedného obvineného, aj to náhodne.

René Strausz Zdroj: MARTIN DOMOK

Zuzana Plačková uviedla, že je jej krivdené, pretože má dostatočne vysoký príjem a nie je odkázaná na to, aby predávala drogy. Jej mesačný príjem je 100 000 – 200 000 eur. Pochádza najmä z predaja kolagénu, výživových doplnkov, jej kolekcie oblečenia, kozmetiky. Okrem toho pre firmy poskytuje spoluprácu vo forme súťaží, platených reklám na ich produkty. Nemôže vylúčiť, že niekto ju chce účelovo zničiť. Je poctivý človek, motivátorka, ľudí motivuje na čestnosť. Sama odvádza zo svojich spoločností plnú výšku DPH, čo je 40 000 – 50 000 mesačne, motorové vozidlá má vedené na firmu a na lízing. Minulý rok mala obrat 1 milión eur a tento rok túto hranicu dosiahla už v polovici roka.

Lucia Kurilovská – špecialistka na trestné právo

Kurilovská Lucia Zdroj: Miroslav Miklas

„Pri Zuzane Plačkovej a jej manželovi sudca konštatoval, že nie je ani dostatočne odôvodnené to samotné uznesenie a tým už ani nerozhoduje, či je dôvod väzby, pretože v rámci uznesenia konštatoval, že sú tam určité nedostatky. Napriek tomu, že tam išiel jeden návrh zo strany prokurátora, tak rozhoduje sudca, ale o každom zvlášť. Pretože aj keď je organizovaná skupina, tak každý má určitý podiel v tej skupine a tým podiel viny. Pre niekoho môže byť tak dôvod väzby úplne jasný, pretože by mohol pokračovať v trestnej činnosti a u niekoho sa to tak nemusí javiť. Ale keď bolo vznesené obvinenie, bol dostatočne odôvodnený záver, že pravdepodobne tieto osoby takýto trestný čin spáchali. Prokurátor aj videl dôvod väzby, ale o väzbe rozhoduje jedine sudca. Ale to neznamená, že by sa teraz niečo skončilo. Ďalej sa bude dokazovať. Stíhanie stále prebieha.”

Matej Snopko – bývalý kriminalista

Bývalý kriminalista Matej Snopko. Zdroj: Ľubica Pajtinková

„Držať niekoho vo väzbe je zbytočné, pokiaľ nehrozí, že sa bude skrývať, pokračovať v páchaní trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. To sú tri veci. My sme to kedysi robili tak, že sme sa snažili čo najskôr zaistiť dôkazy a pokiaľ sa tieto tri veci neudiali, tak nie je prečo držať ich v base. Ak majú vyšetrovatelia jasné, že neujde, nebude sa skrývať, musíme tým žandárom veriť, že vedia, čo robia. Byť držaný vo väzbe neslúži ako trest, ale tento úkon slúži na to, aby obvinený nezmizol a neskrýval sa, nemanipuloval so svedkami a neničil dôkazy a aby nepokračoval v trestnej činnosti. Pokiaľ toto nie je naplnené, že títo ľudia to nebudú robiť a vyšetrovatelia majú takýto názor, tak väzba nie je trestom. Ono sa hovorí, necháme ju v base, aby sa pekne zlomila a spievala, ale jednoducho dnes to už nie je také, že to môžete robiť voľne ako za socialistickej diktatúry.”

