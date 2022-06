Zuzana Plačková mala na víkend veľké plány. Vo štvrtok si ešte bola kúpiť outfit na piatkovú box akciu, no všetko sa zmenilo. Pár hodín na to skončila v nemocnici. A keď sa jej manžel René vrátil domov, čakalo ho nepríjemné prekvapenie.

Zuzana skončila vo štvrtok v nemocnici. ,,Tak ešteže som si urobila mihalnice, obočie a nové nechty na to, aby som skončila v nemocnici. A oufit na box si môžem dať ako pyžamo," ozvala sa fanúšikom a neskôr vysvetlila, čo sa stalo. ,,Ďakujeme za správy, budeme v poriadku, len potrebujem krv a bude dobre. Aspoň viem, prečo som sa cítila tak zle poslednú dobu. Dajú nás dokopy a pôjdem spokojne domov," dodala budúca mamina.

Zuzana Plačková skončila v nemocnici. Zdroj: Instagram queen.plackova

Manžel René s ňou až do zotmenia strávil v nemocnici. Keď sa vrátil domov, už ho netrpezlivo čakal ich psík Diorko. ,,Ty čakáš na maminku, že? Nechceš ísť ani dnu... Chudáčik, on čaká na maminku," natočil krátke video René. Po pár minútach však zistil, že príčina, prečo ich milovaný psík tak vystrašene sedí pred dverami, je úplne iná. ,,Takže teraz som zistil problém, že to nebude asi Zuzkou, že na ňu čaká, ale... Toto je problém," a otočil kameru na dotrhané veci a servítky po celej obývačke. ,,Ty kokoooos," hromžil René, ktorý následne spravil krátke live vysielanie, z ktorého išli jeho fanúšikovia do kolien. Diorko ani za svet nechcel ísť dnu a akoby skutočne vedel, že spravil niečo zlé. Keď ho René konečne dostal do obývačky, okamžite sa schoval pod stôl a krvi by ste sa mu nedorezali.

Prečítajte si tiež: