Zuzana Plačková a jej manžel René si krátko po tom, čo ich na konci septembra minulého roka prepustili z väzby, kúpili gottingenské miniprasiatko, z ktorého sa náramne tešili. Bol to totiž ich sen, že keď sa presťahujú do domu, zadovážia si práve tohto štvornohého miláčika.

Keď vtedy Plačkovej ľudia písali, že istotne im vyrastie, ubezpečovala ich, že ostane presne také maličké, aké ho kúpili. Tesne pred Vianocami manželia odleteli na mesiac do Mexika a Tinkyho zverili do opatery Plačkovej mamy. Keď si ho v januári prišli vyzdvihnúť, ostali poriadne prekvapení. Z rozkošného miniprasiatka bolo už poriadne vypasené prasa. „Ty si riadny ‚lancuch’,” smial sa René. „To nie je možné, ako vyrástol!” píšu im známi. No ak si mysleli, že väčší ich Tinky už ani nemôže byť, mýlili sa.

Takto vyzeral Tinky, keď si ho manželia kúpili. Zdroj: Instagram/ queen.plackova

Ich prasiatko, alebo lepšie povedané prasa, neustále rastie a rastie. ,,Už by bolo na čase ho aj zjesť ako pozerám," napísali Renému so smiechom známi. ,,Preboha.. To čo s ním robíte? To je strašné.. Chudák," písali mu fanúšikovia. ,,Nieeeeeeeeee, Tinky je ozaj z AliExpressu," rehotala sa Jasmina Alagič. ,,Som zvedavý na Diorka, že aký kôň z toho vyrastie hahaha," reagoval René, ktorý sa pred pár dňami pochválil novou fotkou svojho miláčika. ,,Mám 30 kg, som zdravý a šťastný u babičky." Viacerí to okamžite začali zvaľovať práve na Plačkovej mamu, ktorá ho takto enormne vykŕmila. ,,Nedávajte to na Babku, že ho vykŕmila, proste nás Oj€bali pri kúpe," vysvetlil všetkým Zuzanin manžel. Nuž, nabudúce budú pri kupovaní domáceho miláčika určite obozretnejší.

Prečítajte si tiež: