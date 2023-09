Zuzana Plačková vážila tesne pred pôrodom skoro 100 kíl. Neprajníci si to vtedy náramne užívali a odkazovali jej, že nie je šanca, aby sa dostala naspäť do formy. Zuza však všetkým hejterom poriadne vytrela zrak. Synčeka Diona porodila v septembri minulého roka a dnes vyzerá, akoby ani nikdy nerodila. No fanúšikom sa zdá, akoby bola každým dňom chudšia a chudšia.

Zuzana Plačková nedávno ženila brata. Zdroj: Instagram

Postavu dievčatka umocňuje aj to, že si dala odstrániť obrovské silikóny. Iba včera opäť ukázala svoju dokonalú postavičku na jesenných Bratislavských módnych dňoch, kde predvádzala modely návrhárky Jany Pištejovej.

