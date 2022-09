Tento ročník Miss Universe dal Silvii Lakatošovej poriadne zabrať. Ešte minulý rok v júni 2021 sa spojila s influnecerkou a podnikateľkou Zuzanou Plačkovou a spoločne zorganizovali niekoľko kastingov. Bola presvedčená, že finále do septembra 2021 stihne, no nestalo sa tak. Stihla to presne o rok, 11. septembra 2022, kedy Slovensko spoznalo novú Miss Universe Slovakia. Tou sa stala 23-ročná Karolína Michalčíková z Trenčína. Slávnostný finálový večer si nedala ujsť ani Plačková, ktorá predminulý piatok priviedla na svet synčeka Diona. Čerstvá mamina sa tak do spoločnosti vybrala krátko po pôrode.

Finále Miss Universe: Na snímke Zuzana Plačková, ktorá bola členkou poroty. V spoločnosti sa tak objavila iba 9 dní od pôrodu jej syna Diona. Zdroj: youtube.com

V závere prenosu došlo k prekvapeniu večera, keď po svojom hudobnom vystúpení Plačkovej manžel René vyzval Zuzanu, aby vyšla na pódium. Tam pred ňou pokľakol a požiadal ju znova o ruku, keďže čerstvá mamina chce svadbu v kostole. Pre párik to bude už tretí sobáš v poradí... Po prenose, ktorý trval necelú hodinu aj pol, prítomní hostia, porota, účinkujúci a finalistky ostali v známom podniku, kde sa konala afterpárty. Na nej sa vybláznila aj Plačková, ktorá si zvrtla zopár tančekov. A keďže na prenose bol aj jej manžel René, ktorý aj hudobne vystúpil, syna im na hotelovej izbe strážila jej mama.

Finále Miss Universe bolo vysielané na Youtube. Zdroj: youtube.com

