K staršej dcérke Julke pribudla na začiatku pandemického roka do hereckej rodiny Zuzany Norisovej a jej partnera Ondreja Kovaľa mladšia sestrička. Tá už má vyše pol roka a známa mamina ju už bráva aj do práce. „Nosím ju na predstavenia, mám však aj opatrovateľky. Tak predsa len je to dieťa hercov,” prezradila Norisová pre jojkársky Top Star, ktorý ju stretol na nedávnom predstavení na Bratislavskom hrade. „Teším sa, keď hrám aj s mužom, no o to horšie je potom manažovať detičky, keď tam hráme obidvaja,” hovorí Zuzana, ktorá sa všal teší, že už nejaký čas môžu znova hrať pred publikom.

Zuzana Norisová Zdroj: MICHAL SMRČOK

