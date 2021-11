Šebová sa po viac ako polroku po pôrode druhého syna Paľka vrátila na pľac Hornej Dolnej. Aj keď sa na natáčanie veľmi tešila, musela si zvyknúť na to, že pôjde preč od svojich chlapcov. Ako vlastne medzi sebou vychádzajú? „Rudko vie Paľka fantasticky rozosmiať. To by som ani nečakala, že také malé bábätko už dokáže akoby odčítať humor a je mu niečo smiešne, keď mu tam Rudi robí nejaké ‚ksichty‘ a Paľko sa tam smeje úplne ako mončiči, až ho trasie. Takže to sú také kúzelné momenty, keď vidím, že medzi nimi dvomi je tam už nejaké to spojenie,” priznala Zuzana na markizáckom webe.

Kubovčíková Šebová (vpravo) prekvapila odvážnym výstrihom. Zdroj: Instagram/tvojatvarzniepovedome

V reportáži sa objavili aj rodinné fotky Kubovčíkovcov, ktorí prvýkrát ukázali zo svojho súkromia viac, ako majú vo zvyku. A dokonca konečne ukázali, ako ich rozkošní synčekovia vyzerajú.

