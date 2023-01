Reč je napríklad o herečke Zuzane Mauréry, ktorá hrá mamu Dianu svojráznej Trebišovčanky Ivety (Alžbeta Ferencová). Diana je veľmi pobožná a prostoduchá východniarka. A práve východniarčina rodenú Bratislavčanku poriadne potrápila. A všimli si to aj diváci. „Seriál je dobrý, no najviac mi tam nepasuje pani Zuzana Mauréry v postave mamy. Tá jej „východniarčina''. Mohli obsadiť miesto nej nejakú echt východniarku, napríklad Evku Pavlíkovú,” napísala diváčka Ida. Viacerým však prekážajú aj iní nevýchodniarski herci. „Ak chceli východniarsky seriál, mali aj hercov dať takých, čo vedia „hutoric”. Nedalo sa to počúvať. Nápad aj scenár dobrý, len ten dialekt u poniektorých katastrofa, škoda,” pridala sa diváčka Jarmila.

Milan Ondrík hrá v seriáli Iveta opačne orientovaného módneho návrhára. Zdroj: TV JOJ

„Musím priznať, že východniarčina bola pre mňa veľmi náročná. Ona nemá pravidlá, je to skôr o nálade,“ povedala Mauréry na tlačovej konferencii pár dní pred štartom seriálu. Dokonca požiadala aj o jazykovú koučku. „Od televízie som si vyžiadala koučku, ktorá ma sledovala počas hrania a pomáhala mi," priznala. Jazyková koučka Dáša Haraksinová, ktorá je aj televízna dramaturgička seriálu, bola prítomná počas celého natáčania a radila herečke, ako má čo povedať. Zuzana sa však veľmi rýchlo učila. Vždy predtým si daný scenár/scénu prešli spolu.

Tlačová konferencia k predstaveniu televízneho seriálu "Iveta" v Bratislave. Na snímke Zuzana Mauréry. Zdroj: EMIL VAŠKO

„V súvislosti s natáčaním tohto seriálu som bola osobou, ktorá dohliadala na správne vyslovovanie dialektu a na akcent pri vyslovovaní nárečových slov. To, že som sa narodila v Trebišove a niekoľko rokov žila na dolnom Zemplíne, mi značne uľahčovalo prácu,” prezradila nám koučka Haraksinová.

„So Zuzkou sme sa zvyčajne stretávali priamo na pľaci, ale predchádzala tomu tzv. domáca príprava. Často sme boli pred natáčaním jednotlivých obrazov v telefonickom alebo mailovom kontakte. Zuzka najprv dostala upravené texty do zemplínskeho nárečia. Ako rodená Bratislavčanka, pochopiteľne, niektorým slovám nerozumela, nasledoval telefonický rozhovor, v ktorom sme si isté pojmy vysvetlili. Najviac sa nám osvedčil spôsob, keď som jej nahrala texty v nárečí s patričným východniarskym prízvukom a na základe nahrávok sa učila sama. Priamo na pľaci sme to ešte vyšperkovali a išlo sa do ostrej,” pokračuje koučka s tým, že pre Zuzanu to bola veľká výzva. „Východniar sa rýchlo naučí po ‚bratislavsky‘, ale naopak je to trochu zložitejšie. Zuzana však bola výbornou a usilovnou žiačkou. Základom je chcieť naučiť sa a ona veľmi chcela. Výsledok posúdia diváci, za seba ju hodnotím na jednotku s hviezdičkou,“ nešetrila chválou.



A keďže v seriáli je viac hercov, ktorí nepochádzajú z východu, aj ich východniarčina dosť pokrivkáva. Prečo tvorcovia nesiahli po hercoch z tohto kraja? „Seriál Iveta sa neodohráva len na východe Slovenska. Hlavná predstaviteľka odchádza z rodného Trebišova do hlavného mesta Bratislavy. Príbeh je zasadený do rôznych prostredí a častí krajiny. Výber hercov preto nebol prvoplánový, korešponduje so širokospektrálnym záberom seriálu,” hovorí PR manažérka TV JOJ Katarína Procházková Gajdošíková.

