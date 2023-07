Kronerová pochádza zo slávnej hereckej rodiny a sama patrí medzi uznávaných umelcov. Skúsená herečka žije v spokojnom zväzku, ktorý nemusel čeliť žiadnym škandálom či iným veľkým problémom. Počas nedávneho rozhovoru v relácii Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej Rádia Melody poukázala na súčasný trend vo vzťahoch mladých ľudí, ktorí sú podľa jej slov takí vyťažení, že nemajú čas nadväzovať vzťahy. Zhodnotila, že dnes sú vhodným nástrojom na nájdenie lásky zoznamky, no osobne s nimi – prirodzene – skúsenosť nemá a manžela spoznala tradičnou cestou. Čo by mu však za žiadnych okolností netolerovala?



Zuzana Kronerová si nedávno vyrazila na filmovú premiéru. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Poviem to z veľmi osobného hľadiska: Keby sa ma partner pokúsil prerobiť, aby som sa zmenila, tak to by som mu radšej ušla.“ Poslucháčom dala aj radu: „Keďže ľúbim partnera, tak sa snažím, aby bol spokojný, z vlastnej vôle z niečoho zľavím a prispôsobím sa, ale naozaj dobrovoľne, nie pod nátlakom. Ak niekto chce niekým manipulovať, je to veľmi nešťastné, od takého partnera utekať. Keby mnou chcel manipulovať môj partner, tak by som utekala,“ zopakovala na záver.









Prečítajte si tiež: