Herečku Máriu Kráľovičovú, hoci ešte stále sršala svojou povestnou vitalitou, presťahovali do domova pre seniorov jej deti Jana a Miro, keďže ju pre vysoký vek už nechceli nechávať samu. Predtým nejaký čas žila u dcéry Jany Kocianovej v Prahe, odkiaľ sa objavili jej zábery v dokumente Marína, Marilyn a tie ďalšie…, ktorý RTVS odvysielala v júni 2022 pri príležitosti jej 95. narodenín. Na verejnosti sa naposledy objavila na spoločenskej akcii v Bratislave v júli 2020, a to na otvorení istého butiku. Tam sršala výbornou náladou. Sprevádzala ju, ako vždy, dcéra Jana.

Národom milovaná herečka Mária Kráľovičová. Zdroj: archív NMH

Smrť milovanej Maríny zasiahla aj jej kolegyňu herečku Zuzanu Kocúrikovú. To, že zomrela, sa dozvedela priamo od nás. „Marína zomrela? To ste mi teraz vyrazili dych. Chúďatko moje,” reagovala šokovane v deň úmrtia Kráľovičovej. „Marína mala veľmi pekný, naplnený a dlhý život. Mala peknú prácu, rodinu, deti sa o ňu vzorne starali až do konca. Čo viac si človek môže želať? Na javisku, tuším, stála ešte pred 5 rokmi, ak si dobre spomínam. Ja som potom za ňu hrala Bačovu ženu,” povedala nám so smútkom v hlase Kocúriková, ktorá sa dokonca nedávno s pani Kráľovičovou videla. Hoci len na diaľku, ale predsa.

„Bola v židovskom zariadení pre seniorov. Viem, že je to iba pre pár ľudí, mala šťastie, že sa tam dostala. Je tam veľmi dobrá starostlivosť. A čo sa mi dostalo do uší, aj sa tam veľmi pekne o ňu starali, a čo viem, posledné dni mala veľmi spríjemnené,” prezradila nám herečka. „Ešte nedávno sme si kývali, bolo ešte pekné počasie. Raz tam sedela, oni tam majú takú malú terasku, tak mi Marína odtiaľ kývala, spoznala ma na ulici. Išla som okolo, smerom na Vysokú školu múzických umení, asi jej povedala ošetrovateľka, že niekto ide okolo, tak mi pekne kývala z tej terasky. Tak už jej môžem zakývať len do nebíčka,” povzdychla si Zuzana, ktorá sa s Marínou kamarátila od svojej mladosti.

„Marína mala 95 rokov. O jeden rok prežila svoju mamu. Na to si veľmi dobre pamätám. Keď som sa lúčila s mojou babičkou, vtedy dožívala posledné dni jej mama. Tuším, že mala 94 rokov, raz mi to rozprávala. Odvtedy prešlo strašne veľa desaťročí. Marína mala záhorácky korienok, bola z ‚Čárú‘. My máme od mojich 23 rokov takú usadlosť na Záhorí. Keď so svojou sestrou chodievala navštíviť príbuzných do Čárov, vždy sa u nás zastavila. Rozprávala po záhorácky, obdivujem tú reč (smiech). Toľko sme sa spolu nasmiali. Keď som bola mladá, dosť sme spolu aj hrávali. Nech jej je zem ľahká,” dodala.