Zuzana Haasová (41) nedávno prekvapila, keď sa druhý raz stala mamou. Tehotenstvo sa jej darilo úspešne tajiť celých 9 mesiacov. Herečka a speváčka najnovšie prezradila, ako to maskovala.

Haasovej ešte v roku 2013 nevyšlo manželstvo s Romanom Federom, s ktorým má dcéru Romanu (17), ale ani to druhé so zdravotníkom Martinom Kostkom. Kým zdravotník našiel šťastie po boku novej priateľky Petry, Zuzka bola dlhšie sama. Minulý rok v lete už randila s budúcim manželom Viliamom, ktorého pozná 26 rokov. Začiatkom roka 2022 si povedali „áno“ a rovnako ako utajili svadbu, herečka celých 9 mesiacov tajila aj to, že je opäť tehotná. Aktuálne sa teší z dcérky Maríny, ktorá sa však narodila predčasne.

Zuzana Haasová mesiac a pol po pôrode. Unavená, ale šťastná mama. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cj2t-6XKFqb/

Zuzanina malá princeznička má 2,5 mesiaca a hrdá dvojnásobná mamina sa jej nevie nabažiť. Aktuálne sa priznala s tým, že jej tehotenstvo si dlhých 9 mesiacov nikto nevšimol, napriek tomu, že koncertovala kade-tade po Slovensku. „Marína bola v týchto šatách celé tehotenstvo a nik si to nevšimol! Hrala som v nich aj predstavenia a spievala koncerty po Slovensku. Trošku to vyzeralo, že som pribrala (smiech),” priznala Haasová, ktorá ukázala spomínané čierne šaty, ktoré ju dokonale maskovali.