Haasovej skrachovalo manželstvo so zdravotníkom Martinom Kostkom a odvtedy sa po jej boku žiadny muž neobjavoval. Minulý rok sa však objavili informácie, že tvorí pár s urasteným ženatým Matúšom, s ktorým sa spoznala v hyperbarickej komore. Očividne im to dlho nevydržalo, pretože Zuzana už žiari po boku nového muža. Po jeho boku sa objavila na premiére novej komiksovky The Suicide Squad: Samovražedná misia. Ako zistili Topky, ide o jej nového priateľa Viliama, ktorého pozná už dlhých 26 rokov a je to vynikajúci huslista.

Zuzana Haasová sa rada fotí vyzlečená. Zdroj: Instagram