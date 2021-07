Fialová krátko po smrti Lasicu venovala hercovi dojímavé vyznanie. „Servus, Milan. To, čo sa mi stalo tvojím odchodom, zostane medzi nami. Ale je jasné, že si nás tu nechal medzi tými debilmi samých a bude to ťažšie. Strašne Ťa ľúbim.“ napísala na Facebooku. Herečka s ním prežila veľa nádherných chvíľ, no mimo práce sa často nestretávali.

Zuzana Fialová si Milana Lasicu veľmi vážila. Zdroj: archív

„V súkromí sa nedá povedať, že by sme boli priatelia, ktorí sa často vídajú, ale boli chvíle, keď som si chodila k nemu po radu alebo sme išli na kávu,“ prezradila Fialová v rozhovore pre český Blesk a opísala aj dôležitý moment s hercom. „Najsilnejšie okamihy som s ním zažila, keď mi zomrel otec. Zatelefonoval mi a vypočul ma. Bol to veľký humanista a feminista. Uznával chytré a vtipné ženy,“ dodala.