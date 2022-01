Zuzana Fialová (47) patrí už roky medzi naše najlepšie herečky. No už počas prvej vlny pandémie, keď boli zatvorené všetky divadlá a nenatáčalo sa, sa rozhodla, že doma so založenými rukami sedieť nebude a našla si nové zamestnanie. Začala vypomáhať v maminej firme. A teraz prekvapuje opäť!

Keď sa počas prvej vlny pandémie na dlhý čas zavreli divadlá a stopli sa aj natáčania filmov a seriálov, Zuzana ako prvá prišla s vynikajúcim nápadom. Vo večerných hodinách naživo čítala deťom cez Instagram rozprávky. Reakcie ľudí boli ohromujúce a viacerí jej ďakovali, že im v ťažkých časoch spríjemňuje dni. A hoci po čase s čítaním prestala, len tak so založenými rukami rozhodne nesedela. Začala vypomáhať mame vo firme. „To, že pomáham vo firme, je úplne mimo mojej typickej práce. Je to také zvláštne zodpovedné, ale som za to rada. Nehanbím sa za to, ale ani sa nepovyšujem, že robím niečo iné. Robím to pre mamu, nejde mi o peniaze,“ priznala sa nám, no na divadlo nezanevrela a návratu na dosky sa už nevedela dočkať.

Na snímke herečka a režisérka Zuzana Fialová počas generálky predstavenia Krása nevídaná, ktorá je v poradí druhou inscenáciou projektu Generácia Z a zároveň režisérkym debutom herečky Zuzany Fialovej v Divadle P. O. Hviezdoslava. Zdroj: Pavol Zachar

Najnovšie opäť skúša niečo nové. Posadila sa na režisérsku stoličku a jej debutom je hra Krása nevídaná, ktorá mala 22. januára premiéru v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. „Tvorkyňami inscenácie sú výlučne ženy. Je to výpoveď o nich samotných, ale nie je to inscenácia len o ženách pre ženy. Naopak, je určená aj mužom. Našou snahou je nájsť pochopenie, prienik, láskavé porozumenie a spravodlivé rozhorčenie,“ vysvetľuje manažérka divadla Valéria Schulczová.

Ako sa však Zuzana Fialová dostala k práci režisérky? “Priamo ma oslovilo divadlo a ja som prijala ponuku. Páčilo sa mi to tak ako aj herectvo. Stále je to tvorba a veľmi tvorivá činnosť,” prezradila nám herečka, ktorá ako režisér vyberala aj ľudí do predstavenia.

Autorkami scény a kostýmov sú Vivien Kvasnicová, Ema Šútovcová a Paula Gogola, ktoré v inscenácii hrajú spolu s herečkami Máriou Schumerovou, Annamáriou Janekovou a Romanou Ondrejkovičovou. Ak je vám priezvisko Emy známe, nemýlite sa. Je to dcéra známeho karikaturistu Martina „Shootyho“ Šútovca, ktorý je známy aj tým, že už niekoľko rokov má veľmi blízko k Zuzane Fialovej. A hoci svoj vzťah nikdy oficiálne nepotvrdili, viackrát sme ich spolu pristihli na romantickej prechádzke alebo pri venčení psa. Zuzana tak využila príležitosť a ako režisérka dala šancu mladej umelkyni Eme. Prečo si vybrala práve ju? “Bola som na výstave inštalácií v Modre v sirotinci a vybrala som si výtvarníčky podľa ich inštalácií, ktoré sa dotýkali témy, podľa ktorej bude hra. A z jej inštalácií sa skladá scénografia,” dodala herečka.­

