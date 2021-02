FOTO Zuzana Fialová ako utrhnutá z reťaze: EROTICKÉ POHYBY si skúšala na kolegovi pred kamerami ×

Zuzana Fialová (46) je už notoricky známa svojou temperamentnou povahou a energiou za troch. Herečka nedávno prijala pozvanie do zábavnej relácie RTVS Záhady tela, kde okrem iného predviedla aj také schopnosti, že „Baby” z Hriešneho tanca strčí do vrecka a hviezda môže ísť do kúta. Asistoval jej pri tom kolega Juraj Loj (37).