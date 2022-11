Prezidentka SR Zuzana Čaputová (49) má neustále nabitý pracovný program. No popri povinnostiach si občas nájde čas aj na kultúru. V pondelok prijala pozvanie na slávnostnú premiéru dokumentu Michael Kocáb – rocker verzus politik. A kto by to bol povedal, že s našou hlavou štátu si tyká?!

Podľa režisérky Olgy Sommerovej dokument vznikol z vďaky za to, čo hudobník a politik Michael Kocáb urobil pre slobodu v Česko-Slovensku. „Bola by som rada, keby sme si možno aj vďaka tomuto filmu uvedomili – pretože pamäť je krátka – ako málo stačilo a prevrat z totality do demokracie by sa nekonal,“ vyjadrila sa počas uvedenia snímky známa česká režisérka.

Slávnostnú premiéru si nedali ujsť mnohé známe tváre, medzi ktorými nechýbali bývalý generálny riaditeľ SND, choreograf a režisér Ondrej Šoth, bývalý politik Milan Kňažko, humorista Milan Markovič či moderátorky Katarína Brychtová, Hana Rapantová a Iveta Malachovská. Svojou návštevou poctila túto premiéru aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Tá do kina dorazila zhruba 15 minút pred začiatkom filmu v sprievode početnej ochranky.

A ako to už býva zvykom, prítomní fotografi nestačili cvakať. O pani prezidentku bol veľký záujem. Keď pristúpila k fotostene, zvítala sa s režisérom Ondrejom Šothom a ďalšími hosťami, pričom Michael Kocáb pribehol až o pár sekúnd neskôr. A vzápätí prekvapil, že si s našou hlavou štátu tyká. „Vitaj, ahoj,“ kamarátsky ju pozdravil, vrúcne objal, pobozkal na líce a podal jej krásnu kyticu. „Som šťastný, že si prišla. To je krásne, paráda!“



