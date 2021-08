Slovenská adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci je plná zvučných mien. Film Známi neznámi sa začal natáčať ešte počas minulého roka. Dej je zrejme mnohým známy. Pri nevinnej večery sa kamaráti rozhodnú zahrať si napínavú hru. Na stôl všetci vyložia svoje mobily a počas celého večera musia nahlas prečítať všetky správy, ktoré im prídu. Dokonca, aj telefonáty musia zapnúť na hlasitý odposluch. V komédii zahviezdil aj skvelý Sväťo Malachovský. Trúfol by si v súkromí na takúto riskantnú hru? „Áno, pred priateľmi určite áno. Nie je taká vec, ktorú by som musel tajiť. Ale mnohé postavy vo filme tajili neveru alebo niečo horšie, a to už áno, pri takejto hre určite vyskočia kropaje na čele,” povedal nám Sväťo.

Tomáš Mněcháček a Sväťo Malachovský. Zdroj: MATEJ KALINA

Filmových manželov si zahrali aj Petra Polnišová a Tomáš Hofmann. A aj oni mali pred sebou mnohé tajnosti, ktoré napokon vyšli na povrch. A ako herečka po filme priznala, mobil je skutočne schránka, v ktorej má každý človek častokrát svoje najväčšie tajomstvá. Najočakávanejším hosťom bola však naša hlava štátu Zuzana Čaputová. Tá dorazila po boku svojho priateľa Juraja Rizmana. ,,Kultúra na Slovensku, vrátane filmu, si zažila ťažké časy, no aj vďaka podpore a zodpovednosti nás všetkých sa môže opäť postaviť na nohy,” napísala po filme na svojom profile na Instagrame pani prezidentka. V snímke však zažiarili aj české hviezdy ako Tomáš Hofmann či Klára Issová. A práve ona, ako jediná z hercov, nabrala odvahu a prihovorila sa prezidentke. Keď totiž Zuzana Čaputová dorazila do kina, obklopili ju fotografi a umelci sa na ňu iba pozerali. Keď mierila do sály, Issová za ňou okamžite vybehla. Povedala jej, že ju nesmierne obdivuje, je rada, že si prišla pozrieť ich film a rada by sa s ňou odfotila. Nakoniec to dopadlo tak, že z toho bola hromadná fotka so všetkými hercami.