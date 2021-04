To, čo zažila Belohorcová, sa v šou doteraz nikomu nepodarilo. Zaspievala si s vlastnou dcérou. Kto ju do šou zavolal? “Keď som si vyžrebovala Pittbula s Christinou, tak sme rozmýšľali, že kto by ju mohol stvárniť. S režisérom Pepem Majeským sme sa zhodli, že by to mohla byť Salma. Vie spievať a hýbať sa. Nech ľudia vidia, aká je šikovná. Dala to na jednotku s hviezdičkou. Ktoré 11-ročné dievčatko sa postaví na pódium, nemá problém spievať a komunikovať s kamerou? Všetci ju chválili. Po vystúpení za ňou prišiel aj Kuly a povedal jej, že bola úplne famózna, je úplne mega hviezda. Bola to pre mňa veľká odmena, že som si mohla v Tvoje tvári zaspievať so svojou dcérou,” povedala nám hrdá mamina.

Zuzana Belohorcová. Zdroj: instagram Z. B.

“Dcéra prišla na Slovensko, bola v karanténe a následne hneď aj odletela späť. Prišla, naspievali sme spolu duet a odišla späť, keďže chodí do školy. Veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo tu so mnou neostala. Popravde, čo by tu robila? Doletela s mojimi rodičmi a späť išla s mojou sestrou, ktorá tam ostala ešte na niekoľko týždňov,” dodala Zuzana.

Mohlo by vás zaujímať: