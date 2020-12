Zuzana Belohorcová (44) s manželom Vlastom Hájkom (45) po 12 rokoch opustili slnečné Miami a presťahovali sa do španielskej Marbelly. Zatiaľ bývajú v podnájme, no nehodlajú v ňom zostať dlho. Už si vyhliadli obrovský dom na Slnečnom pobreží, ktorý by mal podľa informácií českého Blesku vyjsť na 840-tisíc eur.

Zrekonštruovaný dom v americkom Miami predali za 2 138 000 eur. Deti na novej adrese v Španielsku začiatkom septembra už nastupovali do súkromnej školy, takže sa manželia prvé mesiace museli uspokojiť s prenajatou vilkou, ale bývalá moderátorka sa netajila tým, že hľadajú vlastný dom, do ktorého by mohli investovať nemalé peniaze. A vyzerá to tak, že ho našli.

Zuzana Belohorcová Zdroj: Instagram Z. B

Podľa informácií Blesku chcú kúpiť luxusnú vilu v rezidenčnom rezorte s úchvatným výhľadom na more. Z nej by to mali len 15 minút na letisko v Malage a 5 minút na pláž. Úplne nová vila by mala mať 4 spálne, 4 kúpeľne, bazén a fantastické terasy s výhľadom na Stredozemné more. To všetko na obytnej ploche 360 ​​metrov štvorcových. Vybrať si môžu z niekoľkých pôdorysov domov - ceny sa pohybujú od 535-tisíc eur až po 840-tisíc eur. "Tak to vyzerá, že sme už asi svoje vysnívané miesto pre život našli. Držte nám palce, nech všetko vyjde a náš sen sa stane skutočnosťou, " raduje sa lohorcová.

