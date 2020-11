Belohorcová o svojom živote rada a často informuje prostredníctvom sociálnej siete. Preto, keď si pred niekoľkými dňami kúpili luxusné auto, hneď sa ním musela pochváliť. „Tak a auto by sme mali, ešte to chce nájsť to správne miesto - domov, kde sa usadíme,“ napísala Zuzana k fotke.

Zuzana Belohorcová Zdroj: Instagram

Model spomínaného auta je síce luxusný, no starší už pár rokov a jeho cena sa pohybuje okolo 50-tisíc eur. Záleží však na výbave. Ako sa Zuzana ďalej netajila, k tomuto typu áut majú aj s manželom Vlastom už niekoľko rokov pozitívny vzťah.