Sto ľudí, sto chutí. Niekomu sa jej vystúpenie páčilo, iní ju skritizovali a odkázali, že jeho slávna skladba jej vôbec nesadla. No rodina legendárneho speváka to videla inak: „Musím sa Zuzky zastať. Je to veľmi ťažká pieseň a keďže ju pozná väčšina ľudí v podaní môjho otca, nemôžeme to porovnávať. Napriek tomu, že túto pieseň prespieval Kuly a ďalší speváci, nik ju nedal ako Karol Duchoň. Napriek tomu ďakujem Zuzke za snahu a za úžasnú premenu,” reagovala Duchoňova dcéra Dana, ktorá spravuje aj jeho oficiálny fanklub.

Karol Duchoň Zdroj: ARCHÍV