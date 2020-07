Po dvanástich rokoch sa končí jej americký sen! Z Miami sa do Európy sťahuje Zuzana Belohorcová (44). S prázdnymi rukami ale neodíde. Spolu s manželom Vlastom Hájekom (45) predáva svoj dom za poriadne mastnú sumičku, a to za 1, 6 milióna eur.

Za oceánom žila exmoderátorka s manželom Vlastom Hájkom, deťmi Salmou (10) a Neviom (6) ako v rozprávke. Spoločnými fotkami a videami sa každodenne chválila na sociálnej sieti. No odrazu sa rozhodla, že nadišiel čas zdvihnúť kotvy. "Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym, sú tam zlé stredné školy, mizerné zdravotníctvo ... A, samozrejme, obrovskú ranu dostal pre covidu-19 i turizmus," priznal nedávno českému Blesku manžel Belohorcovej.

Zuzana Belohorcová Zdroj: Instagram Z. B.

Toto celé dospelo k rozhodnutiu, že sa odsťahujú. "Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme do predaja. Ale ak sa predá, alebo nie, z Ameriky jednoducho odchádzame! " pokračoval Vlasta Hájek. Apartmánovú vilu kúsok od pláže South Beach kúpili manželia minulý rok za cca 950 tisíc dolárov. No v apríli skončili s poskytovaním ubytovacích služieb, začali si tam budovať vlastné bývanie. Žiaľ, ale ani táto situácia im nevyhovovala. "Situácia je šialená a my si nemôžeme dovoliť to tu mať rok a pol, dva, prázdne,"sťažoval sa Hájek.

Zuzana Belohorcová s manželom. Zdroj: Instagram

Rodina sa rozhodla, že sa presťahuje do Európy. Konkrétne do Španielska, ktoré im bude aspoň počasím pripomínať ich milované Miami. Ďalšiu etapu života strávia v Marbelle. "Deti tam na začiatku septembra nastupujú do súkromnej školy. A my si tam možno niekde na pláži otvoríme kaviareň," načrtol Vlasta svoje ďalšie plány. Ako to nakoniec s nimi dopadne, sa určite všetci dozvedia najmä zo sociálej siete.