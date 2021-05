Zuzana Plačková sa nedávno vrátila z exotických ciest, na ktorých strávila dlhé týždne. Počas dovolenkovania stihla aj ayurvedský pobyt na Srí lanke, kde podstúpila detoxovú kúru tela, po ktorej schudla pár kíl. Tesne po návrate sa ukázala na odovzdávaní cien Social Awards, kde prvýkrát od jesennej operácie predviedla na verejnosti svoju vylepšenú tvár. A teraz opäť šokuje. Na Instagrame vystavila svoje nahé krivky.

Zuzana Plačková Zdroj: INSTAGRAM

"Jedna zasnená na dobrú noc," napísala k fotke, na ktorej pózuje úplne nahá. "Tvoju krásu chce mať každá baba a tá postava," obdivovala ju istá fanúšička za dokonalú postavu. "Tak, táto fotka je veľmi odvážna," napísala jej fanúšička Niki. "Toto nemá chybu, postava ako bohyňa," reagovali jej ďalší. Hejteri si hneď pomyslia, že je to photoshop, no tentokrát majú pravdu, lebo to potvrdila aj samotná Zuzana pod zverejnenou fotkou, keď jej to tam niekto napísal. "Áno, veď je to photoshop," odpovedala mu Plačková. Tá nikdy nemala problém povedať veci narovinu.

Zuzana Plačková Zdroj: istagram

Prečítajte si tiež: