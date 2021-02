Pred necelými dvoma mesiacmi sa novým generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla stal hudobník Matej Drlička (44). Situáciu, do ktorej ide, mu viacerí jeho kolegovia vôbec nezávidia, no umelci sa na spoluprácu sním tešia a vkladajú do neho obrovské nádeje. Herečky činohry Zdena Studenková (66) a Zuzana Fialová (46) majú na neho aj veľkú prosbu.

Situácia na našej prvej scéne je už dlhšie obdobie poriadne napätá. Celé sa to začalo ešte v časoch, keď vtedajšia ministerka kultúry Ľubica Laššáková odvolala z pozície riaditeľa šéfa činohry Michala Vajdičku a dosadila tam Petra Kováča. Herci sa verejne vzbúrili, napísali petíciu, no nič sa nezmenilo. V tom čase bol generálnym riaditeľom Vladimír Antala, ktorý vystriedal na mieste dlhoročného šéfa Mariána Chudovského. No keďže Antala riešil rodinné problémy, z funkcie bol v januári 2020 uvoľnený a na stoličku šéfa divadla si sadol Peter Kováč. SND riadil necelý rok. No keďže bol len dočasným šéfom, všetci s napätím očakávali, kto ho nahradí.

Presne 5. 1. vymenovali hudobníka Mateja Drličku. Viacerých umelcov výber odbornej komisie potešil a majú pocit, že konečne nastanú zmeny, ktoré divadlo už roky tak veľmi potrebuje. Zamestnanci SND však od marca minulého roka pre koronu nehrajú a nechodia do práce a preto veria, že aj túto situáciu nejako rozumne vyrieši.

Na snímke nový generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička. Zdroj: Pavel Neubauer

Herečky Studenková a Fialová tak majú na neho už teraz veľkú prosbu a dúfajú, že si ju vypočuje a zváži. „Na nového riaditeľa Mateja Drličku sa veľmi teším. Keďže my herci teraz žijeme v akomsi prázdninovom režime, myslím si, že by sa dalo hrať aj v lete. Určite by to bolo príjemné aj pre verejnosť,” povedala Zdena v rozhovore pre časopise Eurotelevízia. Rovnaký názor, aby zrušil divadelné prázdniny, ktoré sa vždy pre umelcov začínali koncom júna, má aj jej kolegyňa Fialová.

Na snímke Zuzana Fialová. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Tretieho marca začíname skúšať, hrať neviem, kedy budeme. Budeme však skúšať v prapodivných podmienkach, otestovaní, po dvoch. Neviem, či sa vôbec dá nacvičiť taká veľká hra, že budeme po dvoch skúšať. Či to má nejaký zmysel? Neviem, ale neprináleží mi posudzovať to, čo mi povedia nadriadení. Som zamestnaná v divadle, ale určite to bude mať na nás dobrý psychický dosah, pretože my sme ako športovci bez tréningu. A ono to má nejaký zmysel, lebo sedieť sám doma nie je bohviečo. Keď už to bude bezpečné, myslím si, že by sme mohli začať hrať aj v lete. Nebudú tak divadelné prázdniny. Myslím si, že všetci budeme ochotní hrať aj počas leta,” povedala nám Zuzana s tým, že keď sa do SND vráti, tri mesiace nezlezie z javiska.

