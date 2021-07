S príchodom prázdnin viaceré deti vyrazili do táborov. Medzi nimi aj jediný syn moderátorky RTVS Marianny Ďurianovej (44) Roman (7). Blondínka to však znášala veľmi ťažko.

Každá mama znáša ťažko odlúčenie od svojich detí. Aj Ďurianovú poriadne potrápil odchod jej syna do detského tábora.

Marianna Ďurianová. Zdroj: Instagram

„Máme za sebou prvý detský tábor. Prvé veľké odlúčenie. Na 6 nocí! Prvé dve boli pre Romča ťažké, ale vďaka úžasným ľuďom, ktorí tábor organizujú, si to po rýchlej adaptácii maximálne užil. Som rada, že sme sa rozhodli tento dôležitý krok spraviť práve s nimi (aj keď pre mňa boli všetky noci ťažké), lebo okrem toho, že sa deti neprestajne počas týždňa hýbali, tak sa mali možnosť stotožniť s pôvodnou silnou filozofiou parkouru. Nie je to len skákanie cez prekážky. Je to prístup k životu zakorenený v samostatnosti a tiež nesie vnútornú silu a odhodlanie byť fyzicky a psychicky zdatným človekom. Som na nás oboch hrdá, že sme to dali,” napísala Marianna k videu svojho syna.

