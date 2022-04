V seriáli stvárni babičku Annu, ktorá je stratená v minulosti – trpí Alzheimerom. Myslí si, že jej muž stále žije, a ako uvidí farára Maxa (Vincent Navrátil), myslí si, že on je jej muž. Spomína na to, kam chodili v Bratislave, keď kedysi žili spolu v byte. Max sa totiž zviezol do Bratislavy aj s miestnym spevokolom, ktorý tam išiel na výlet, a babička Anna chcela ísť so svojou vnučkou tiež.

V roku 2017 ju režisér Juraj Jakubisko obsadil do pokračovania úspešného filmu Perinbaba, kde stvárnila postavu Zubatej. Zdroj: Archív Ľ. S.

Na výlete v Bratislave sa však stratí a objaví sa na streche bytovky, kde budú musieť zasahovať hasiči. Ocitne sa tak v náročnej scéne. Seriál Svätý Max uvidíte dnes od 20.30 hod. na Markíze. "Ľudia sa ma veľa pýtali, čo tá scéna na streche, ja som nemala strach," prezradila Ľudmila Swanová v Teleráne.

