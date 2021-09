Žiadna matka by nemala prežiť svoje deti. Maja Velšicová o svojho syna Borisa, žiaľ, navždy prišla 9. septembra tohto roku, keď v Amerike, kde žil s rodinou, dostal infarkt.

Pani Velšicová po smrti staršieho syna ostala odkázaná už len na pomoc mladšieho Maria. Zdroj: facebook/ Maja Velšicová

Velšicová sa s jeho stratou síce nikdy nevyrovná, pred pár dňami sa so synom definitívne rozlúčila. No ďalšie trápenie na seba nedalo dlho čakať. Aj mladší syn speváčky Mário má totiž problémy so srdcom a čaká ho operácia.

Mohlo by vás zaujímať: