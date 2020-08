Počas uplynulého víkendu bolo v Studienke, kde má fitneska Czoborová chatu, veselo. Cez ulicu prechádzali svadobčania a len čo to Zora zbadala, vybehla za nimi. „Však prečo by som si nestrihla foto s vyštafírovanou družičkou a družbami len omotaná v uteráku, lebo som vybehla spod sprchy,“ zverila sa Czoborová na Instagrame. Fotka ju zachytáva iba v uteráku, ako bosá pózuje so svadobčanmi. No do očí skôr bije to, že sa ukázala bez štipky mejkapu.

Zora na sebe pravidelne maká. Zdroj: instagram/zoraczoborova