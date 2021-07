To, že Czoborová na svojej postave stále maká a stráži si aj svoj jedálniček, je známe už dlho. Napriek tomu sa nerada fotí v plavkách. Najnovšie však urobila výnimku. „Konečne mám aj ‚plavkovú‘ fotku! By ste neverili, ale neznášam sa fotiť v plavkách. Však už mi nie je 20! A ani 30 a ani.… a radšej nepokračujem. Aj vy to tak máte nastavené v hlave?“ opýtala sa Zora na Instagrame svojich fanúšikov a priložila fotku v plavkách. Czoborová tak po roku vystavila svoje krivky na obdiv. Napriek tomu, že jej ťahá už na 55-ku, fitneska sa nemá za čo hanbiť. Sú ženy, ktoré nie sú na tom fyzicky tak dobre ako ona a napriek tomu sa ukazujú.

Zora Czoborová v Taliansku Zdroj: Instagram.com/@zoraczoborova

