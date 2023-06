Aj keď je to silná žena, so smrťou otca sa vyrovnáva veľmi ťažko. „Otec mi bol najbližší v tom, že čokoľvek som išla v živote riešiť, tak som to vždy prebrala s ním,“ povedala pre jojkársky Top Star. Musela však pokračovať ďalej a byť tu pre svojich najbližších. Naša najznámejšia fitneska je povestná tým, že mnohým ľuďom pomáha dostať sa do formy a vedie rôzne „fitpobyty“. Ešte na jeseň 2019 však musela ísť práca, ako aj všetko ostatné bokom a venovala sa iba milovanej mame.



Prechádzky so svojim psíkom berie ako terapiu. Zdroj: instagram/zoraczoborova

„Maminka bola v takom stave, že sme si mysleli, že odíde z tohto sveta. Dokonca počas dvoch dní sa k tomu postavila tak, že nechce. No behom mesiaca začala chodiť a po dvoch mesiacoch bola fit, schudla 15 kg, vysoký tlak sa jej znížil a cukrovka sa stratila. Lekári nechápali, lebo mala lepšie výsledky ako 20 rokov naspäť. Mama je strašný bojovník a ja som prišla na to, že toho ‚šporťáka‘, čo mám v sebe, mám po nej.“



Zároveň priznala, že má za sebou jedno z najťažších období v živote. „Bolo to ťažké, lebo keď vidíte, že nechce bojovať, tak vy musíte byť aj trošku prísny na toho človeka,“ vysvetlila. Dodnes je však vďačná za krásne detstvo, ktoré jej rodičia dopriali, a má pocit, že im musí všetko vrátiť.



