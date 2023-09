„S bolesťou v srdci vám oznamujeme, že naša drahá Zuzana Neubauerová zomrela nečakane 26. augusta 2023. Posledná rozlúčka so Zuzkou bude v utorok 5. septembra o 13.15 hodine v krematóriu v Bratislave,“ píše sa v smútočnom oznámení.

Zuzana Neubauerová na snímke z roku 2007. Zdroj: TV Markíza

Meno bývalej moderátorky a herečky bude známe skôr starším ročníkom a tie mladšie pravdepodobne netušia, o koho presne ide. Zuzana Neubauerová sa televíznym divákom vryla do pamäti najmä ako tvár relácií Lastovička, Televízny klub mladých či Desať stupňov ku zlatej. No a pesničku, ktorú jej kedysi zložil Duchoň, pozná celé Slovensko aj Česko. Ide o pieseň Dievča z Budmeríc. Zuzana však originálne pochádzala z Michaloviec. Umelec si Budmerice veľmi zamiloval a moderátorku Zuzanu, ktorá mala vtedy 38 rokov, tiež.

„Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má štýl. Čierny závoj mihalníc, predo mnou dve hviezdy skryl,“ spieval o nej v piesni Duchoň, ktorý bol do nej istý čas dokonca aj zamilovaný. A to aj napriek tomu, že zosnulá moderátorka bola vydatá a bola mamou dvoch synov a dcéry. Podľa informácií Nového Času moderátorka už dlhší čas žila v centre pre seniorov, a to aj kvôli chorobe, ktorá ju vraj v ostatnej dobe sužovala.

Prečítajte si tiež: