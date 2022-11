Každý rok v predvianočnom čase sa na nás v reklame na známy nealkoholický nápoj usmieva roztomilé dievčatko vo vlnenej čiapke. Jeho veta "Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím" je neodmysliteľnou súčasťou decembrového televízneho vysielania. "Keď vydržíš do večera nepapať, uvidíš zlaté prasiatko!" Vianočnú reklamu na obľúbený nealkoholický nápoj, kde otecko zoberie malú dcérku do lesa vyťať vianočný stromček, pozná asi každý. Prvýkrát bola odvysielaná v roku 2003 a za ten čas sa hlavná hrdinka poriadne zmenila. Sandra už dávno nie je to malé dievčatko. Vyrástla z nej veľká slečna, ktorá dnes má už 23 rokov.

Sandra z reklamy ako dieťa. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXB9M6WLoEf/

Robert Peňažka, kreativec, ktorý stál za reklamnými kampaňami produktov od niekoľkých firiem vrátane Kofoly, už nie je medzi nami. Dlhej chorobe podľahol 1. 11. 2022.

„U Kofoly vôbec nebol zámer vytvoriť legendárnu kampaň, ale zámer bol prísť s dobrou vianočnou kampaňoi. To je tá hlavná ingrediencia. Keď to urobíš dobre, tak sa ti to vráti a má to šancu stať sa legendou,“ spomínal sám Peňažka v podkaste ešte v roku 2020. Vo svojom obore bol považovaný za bezkonkurenčného odborníka, ktorý sa mimo iného podiľal aj na sérii kníh Kmeny spolu s českým raperom Vladimírom 518 .



Spot sa nakrúcal pri Mladej Boleslavi a sneh, ktorý v ňom použili, bol umelý. Otca si v reklame zahral Josef Polášek, Sandra v tom čase mala 4 roky. Sandra Flemrová dnes žije v Plzni, kde aj študuje na vyššej odbornej škole. Herectvo zavesila na klinec, keďže po jej veľkom debute v reklame neuspela ani na jednom kastingu.

Prečítajte si tiež: