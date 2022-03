Každý pracovný týždeň sa v šou Bez servítky predstaví nová pätica dychtivých laických kuchárov, ktorí sa snažia vykúzliť „nebíčko v papuľke“ a vyhrať 500 eur. Niektorí sa prihlásia preto, aby predviedli svoje kuchárske zručnosti, no najnovšie sa do relácie tlačia hlavne takí exoti, ktorí sa chcú iba zviditeľniť a navýšiť si sledovanosť na Instagrame. A čo podľa nich na ľudí najviac zaberá? Tasiť do kamery silikónové prsia! Príkladom je aj prsnatá fitneska Michaela, ktorá neustále upozorňovala na svoje silikóny, nosila hlboké výstrihy a súťažiaci Michal Papánek pri pohľade na ňu slintal ako nadržaný úchylák. Okrem toho neustále hovorila aj o svojom zadku, a keďže v danom týždni varila aj Barbora Balúchová, okato sa snažila ohúriť aj Borisa Kollára. „Ja som sa najlepšie najedla, Barborka, u teba, fakt, klobúk dole, mne asi nič nechýbalo na tvojom stole… iba Boris,“ zaklincovala to.

Slaytiiina cedila špagety cez silonky. Zdroj: TV JOJ

No a uplynulý týždeň sa v relácii objavila ďalšia „prsatica”. 47-ročná krčmárka Žaneta si na každý deň prichystala outfit, z ktorého jej takmer vypadli prsia. Dokonca im dala aj ženské mená – Gina a Lola. Súťažiaci Peter na jej dekolt neustále upozorňoval a divákom to už poriadne liezlo na nervy. „Nechutné, aby v každom týždni riešili iba prsia a chlapi sa správali ako nadržaní kanci!“ napísala diváčka Renáta.

Najväčší šok však na fanúšikov tejto relácie ešte len čakal. V pondelok nabehla nová pätica, medzi nimi aj Adam, ktorý sa pravidelne mení na ženu. Jeho alteregom je totiž extravagantná Slaytiiina. „Moje meno je Adam Nemeček, na internete známy ako Slaytiiina. Mám 20 rokov a živím sa tým, že som influencer. Privyrábam si aj striptízom,“ prezradil na úvod relácie. No v momente, ako sa pustil do varenia, sa divákom začal obracať žalúdok. Kolegom prichystal špagety s kečupom, ktoré cedil cez silonky, pretože doma nemal sitko. Počas celého času sa mu dvíhali šaty nad zadok.„Prepáčte, ale odkedy som si dal plastiku zadku, pretože ho chcem mať ako Kim Kardashian, sú mi niektoré veci malé,“ povedal bez okolkov. Keď dovaril „taliansky luxus“, ako svoje dielo nazval, pustil sa do dezertu. Palacinky z prášku. Keď tieto skvosty naservíroval ostatnýtm súťažiacim, tí nevedeli, či sa majú smiať alebo plakať. Najviac pohoršená bola mladá Laura, ktorá, ako povedala, sa s podobným zjavom doteraz nikdy nestretla. To však štvorica netušila, aký program si pre nich prichystal. Obliekol si dierkované pančuchy, lakované striptérske topánky a začal pred nimi lascívne tancovať. Krútil sa okolo Tomáša a dokonca mu rukou smeroval aj k rozkroku. Neskôr si ľahol na zem, rozťahoval nohy a v tom momente bolo vidieť, že ostatným bolo poriadne nepríjemne. A nielen im. Diváci to televízii nedarovali!

„Môžete, prosím, na JOJ-ke vytvoriť špeciálnu reláciu pre tých, ktorí sa chcú za peniaze strápniť, a pre tých, ktorí naozaj idú a chcú variť? Keby som sa prihlásila, vydala by som zo seba maximum a navarila by som z kvalitných vecí! A nie, aby som jedla špagety cedené cez pančuchy… Je to absolútna dehonestácia ostatných,“ napísala diváčka Michaela. „Akože vysvetlí mi niekto, ako sa robí kasting do relácie o varení? Nemal by človek vybratý do takejto relácie vedieť variť viac ako len základ, aby niečo zaujímavé ukázal? Toto naozaj nemá úroveň a mali by zmeniť zameranie relácie alebo ju radšej úplne zrušiť,“ pridala sa Sandra. „Na toto sa majú o 17.55 hod. pozerať aj deti? Aký príklad to v nich zanechá, príklad a morálku, veď tým dvom mladým dievčatám bolo až trápne, že ste ich do tejto skupiny zaradili, hanbili sa samy pred sebou, čo za odpad spoločnosti to tam s nimi účinkuje, fuj, hnus, ako toto JOJ-ka môže do takej relácie pustiť?“ pohoršovala sa Jana. „Keď to videla moja 4-ročná vnučka, tak sa ma opýtala: Starká, a to je žena? A čo má na hlave, ďalekohľad?“ reagovala šokovaná Eva. „Milá televízia JOJ, ak si vážite svojich divákov aspoň trochu, tak prosím vás, nevolajte do svojich programov takéto čudá, zbytočne ste pokazili dobrú reláciu,“ napísala pani Janka.

"Adam Nemeček sa do relácie prihlásil sám ako aj ostatní účinkujúci. Nerobíme medzi účinkujúcimi či prihlásenými do relácie rodiely. Negatívne reakcie vnímame. Je to však Adamov prirodzený prejav, ako sa rozhodol v relácii predstaviť a ako sa sám prejavuje aj vo svojom bežnom živote, má mnoho svojich fanúšikov aj na sociálnych sieťach. Rešpektujeme individuálny prejav každého človeka," reagovala Lucia Tuhelová hovorkyňa JOJ Group.

