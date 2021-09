Ingrida si vybrala hit od Alicia Keys – If I Ain't Got You. Po dospievaní však nasledovala studená sprcha. Tentoraz však drsné hodnotenie neprišlo od Paľa Haberu, ale od nežnej časti poroty. „Ingrida, ja začnem tým pozitívnym, veľmi sa mi páči tvoj outfit. Bohužiaľ, tvoje vystúpenie sa mi už nepáčilo. Prekážala mi angličtina a celkovo sa mi tvoj spev nepočúval príjemne,” povedala jej Patricie Pagáčová.

Bagárová Ingridu zvozila pod čiernu zem. Zdroj: TV Markíza

Paradoxne, Haberovi sa páčila. To však nebol prípad Moniky Bagárovej. „No ja mám úplne rozdielny názor. Pre mňa to bolo úplne nevkusné. Toto bola jedna z najhorších verzií, ktorú som počula. Bolo to pre mňa strašné,” šokovala ju Monika. Po hodnotení si však rozčúlená Ingrida nedávala servítku pred ústa. „Nechutná šou. Fakt nechutná! Nevedela som, že ma to takto zoberie. Bagárová a Pagáčová povedali, že som taká nevkusná!” okomentovala to v zákulisí. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

