Do Tatier sa presunula so svojím partnerom hokejistom Lukášom Kozákom (31), aby oslávili jeho narodeniny. Správanie hostí vo wellnesse ju poriadne naštartovalo potom, ako po nich našla tečúce sprchy.

„Napriek tomu, že tento hotel stojí napríklad 10-tisíc za noc, nie som taká pi*a, aby som si po sebe nevedela zavrieť kohútik a plytvala vodou a vyhadzovala peniaze do vzduchu. Normálni idioti sú niektorí ľudia. Sa preberte niektorí, fakt,“ vstúpila im do svedomia s konštatovaním, že: „Ľuďom j*ebe! Ľudia sú burani!“



Autor: fab