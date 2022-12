Svojrázny kuchár Vilo Habo (48), ktorý sa v roku 2015 zviditeľnil v šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, sa po dlhšom čase znova ukázal na obrazovkách JOJ. Celý týždeň varil v Bez servítky, no z víťaztsva sa netešil.

Na JOJ-ke sa Habo so synom Dávidom prvýkrát objavili pred vyše siedmimi rokmi, no dodnes sú medzi Slovákmi známi. Len ťažko by sa totiž dalo zabudnúť na ich vystupovanie, hlášky či temperament. A na ich rekordnú účasť či skvelú výhru 9 000 eur za 16 víťazstiev a 5 remíz. Habo starší sa vareniu venuje stále. Vilo sa najnovšie opäť ukáže na obrazovkách. Jeho synovec Nikolas (21) totiž minulý piatok varil v relácii Bez servítky, kde mu prišiel pomôcť aj Vilo.

Vilo Habo Zdroj: Emil Vasko

No a Vilo nezostal iba pomocníkom. Týždeň na to súťažil v spomínanej relácii aj on. K vareniu sa dostal tento týždeň v posledný súťažný deň - v piatok. Popri jeho kuchárskych schopnostiach ukázal Vilo aj svoje bývanie. Z víťazstva sa však napokon netešil. Z relácie odišiel s dlhým nosom...

Jeho konkurenti mali veľký rešpekt a vedeli, že Vilo ich môže hravo prekonať. Aj z tohto dôvodu si všímali každú jeho chybičku. Prvý zlom prišiel, keď sa Vila opýtali, či chlieb piekol sám. "Toto je pre mňa obrovské sklamanie," poedala Renátka, keď od Vila dostala zápornú odpoveď. "Vieš, tie ruky, ako to ja chytím? Ja nemám na to už odvahu," zahlásil Vilo, prečo chlieb radšej kúpil. To zďaleka nebola jediná kritika 50-ročného kuchára. "Čakala som gurmánsky zážitok, bohužiaľ, neprišiel," prezradila Renáta.

