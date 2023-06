Smútočné príhovory na poslednej rozlúčke s Danom Heribanom mali Michal Havran, Jana Oľhová, riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin Tibor Kubička spolu s Miriam Kičiňovou, riaditeľkou činohry SND, Braňo Jobus či Milan Markovič. Keď sa však na javisko postavili Michal Kubovčík a milovaná Erina – Petra Polnišová, začala plakať celá sála. „Tu dole bez teba nič moc (povedala hlasom Eriky z Hornej Dolnej). Správa o tvojom skone bolí ako rana elektrickým prúdom. Nevieme sa nadýchnuť. Akoby došiel kyslík. Ešte pred pár dňami si mi písal, že si mimo systému, a hneď ako prídeš do civilizácie, tak sa ozveš. A ja stále čakám,“ prihovorila sa Petra s plačom svojmu Brmbimu do neba



Na rozlúčke sa zúčastnili takmer všetci protagonisti Hornej Dolnej. Matej Landl, Marek Majeský, Roman Pomajbo, Zuzana Kubovčíková Šebová, Peter Brajerčík, Roman Slanina, Daniela Gudabová alias stará Blažková a všetky tetušky, ktoré poznáte ako verné kresťanky zo seriálu. Niektorí z legendárneho seriálu však chýbali. Marta Sládečková a Juraj „Šoko“ Tabaček, ktorý hral miestneho „štamgasta“ Tunela. Prečo nemohol prísť?



„Mal som neodkladné pracovné povinnosti. Bol som v kontakte s ľuďmi, ktorí mali na starosti rozlúčku – s Peťou Polnišovou, Miškom Kubovčíkom. Riešili sme to, len bohužiaľ sa mi nepodarilo presunúť natáčanie relácie RTVS S úsmevom po Slovensku. Točili sme v Žilinskom kraji, riešili sme, či by sme sa nevedeli uvoľniť, ako sme chceli, ale to je taká komplikovaná výroba, že sa to nedalo zmeniť. Sú to dva štáby, ktoré paralelne točia a sú na minútu dohodnuté a jedna vec nadväzuje na druhú, bola by to šialená logistika. Aj keď sa o to štáb pokúsil, nebolo to možné pre termíny miest, kde sme nakrúcali,“ vysvetlil nám svoju neprítomnosť Tabaček, ktorého náhly odchod výborného priateľa mimoriadne zasiahol.



„Na toto sú slová veľmi slabé – aby človek vyjadril niečo, čo urobilo taký kráter do vnútorného sveta, lebo Dano bol naozaj kamoš. Prekáža mi slovo „bol“, lebo je. A myslím si, že je na nás, aby sme jeho odkaz, ktorý sem priniesol, ďalej šírili do sveta.“



