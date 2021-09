Facebooková skupina HAKA - Hľadá sa auto krádeže automobilov spustila pátranie po youtuberovi Tučim. ,,Dostal prácu pomoncého kuchára aj bývanie. Odvďačil sa krádežou motorového vozidla," píše sa na stránke. HAKA uvádza, že ide o auto Renault Scenic s číslom PK 608 AS, rok výroby: 2002. Podľa HAKA vozidlo zmizlo 15. septembra spred reštaurácie Kamenná v Modre. ,,Povedal, že jeho dcéra je v nemocnici a potrebuje auto. Tak svojim kolegom hlásil, že si berie kľúče od služobného vozidla. Je to otázka života a smrti. Bez súhlasu majiteľa berie kľúče a s autom mizne. Majiteľ na krádež spočiatku reaguje podráždene, ale chce veriť, že asi bol zamestnanec mimo a možno skutočne potreboval súrne auto. Od krádeže ale ubehlo viac dní a už stráca trpezlivosť. Tučiho kontaktuje a informácie od zlodeja ho nepotešia. Žiadna chorá dcéra. Auto ukradol a je s ním v Belgicku, kde chce zostať žiť. Majiteľ práve teraz podáva trestné oznámenie. A ako krádež odôvodňuje Tuči teraz... Prepáčte, asi mi hrablo!" píše sa na stránke HAKA s tým, že z podniku zmizli aj tri litre tvrdého alkoholu.

Youtuber Tuči lieta v problémoch. Zdroj: YouTube

Reakcia Tučiho na sociálnej sieti bola skutočne smiešna. ,,Urobil som blbosť, ktorú uznávam. Ukradol som auto svojmu zamestnávateľovi. Viem, môžem napísať čokoľvek, ale už to nemám ako zmeniť. Mrzí ma to. Žiadne logické vysvetlenie nemám. Bol to skrat spôsobený tým, že sa mi dlhodobo nedarí. Žiaľ, otočilo sa mi veľa ľudí chrbtom a aj najbližší kamaráti. Chcel som začať od začiatku a nevedel som sa dostať do zahraničia inak ako na ukradnutom aute. Majiteľ vie, kde je auto a čoskoro si príde po neho. Mrzí ma, že som vás sklamal. Sklamal som aj seba," napísal na Facebooku Tuči.