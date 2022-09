Víťaz SuperStar z roku 2011 Lukáš Adamec si svoje súkromie stráži, a aj keď verejnosť netušila o jeho zásnubách, teraz prekvapil svadbou. „Áno“ povedal krásnej partnerke Zuzane, o ktorej verejnosť dlho netušila, že randí so známym spevákom. Lukáš priznal vzťah v máji 2020 v markizáckom Teleráne, kde bol vtedy hosťom. Verejnosti ju však ukázal až v marci 2021. No a po vyše dvoch rokoch spolu stáli pred oltárom. Pre Adamca je to už druhá svadba.

Lukáš Adamec Zdroj: https://www.instagram.com/p/CeBA1SeKgHi/

V minulosti už totiž raz bol ženatý, a to s brunetkou Miriam, ktorá mu porodila syna Tea a dcérku Leu. Párik sa po piatich rokoch rozviedol. Lukáš napokon našiel šťastie po boku éterickej Zuzany.