Mikola Tretjak mal režírovať operu v Azerbajdžane, no namiesto toho sa chce vrátiť do Kyjeva, aby bojoval za svoju vlasť. Pomoc mu poskytli spolužiaci zo školy. Medzi nimi aj Michal Hudák (52).

Ukrajinský režisér Mikola Tretjak odletel za prácou do Azerbajdžanu minulý týždeň. No namiesto opery počul zvuky bombardovania, ktoré mu posielala jeho manželka z Kyjeva. Chcel sa preto hneď vrátiť. „Veľa mojich kamarátov a kolegov už bojuje v domobrane. Musíme ochraňovať svoj dom, ulicu, svoje mesto, svoju vlasť. Chcem sa pridať k nim. Inú možnosť ani nemám,“ prezradil pre web joj.sk. S návratom z Azerbajdžanu mu pomohli kamaráti, s ktorými v Kyjeve študoval na vysokej škole herectvo.

Michal Hudák sa rozhodol pomôcť spolužiakovi. Zdroj: Emil Vasko

Spolužiak z Barcelony mu zohnal letenku a režisér sa cez Istanbul dostal do Viedne. Na letisku Schwechat mu pomohol ďalší spolužiak – Michal Hudák. „Všetky sily, ktoré sme mohli zmobilizovať, sme dali do akcie. Tu ho preberám už ja a snažím sa mu nejakým spôsobom ponúknuť všetko pohodlie, aké sa dá. Vieme, ako sa dostane po hranicu. V tejto chvíli hľadáme spôsob, ako ho dostať čo najskôr do Kyjeva. Zatiaľ čo mnohí utekajú z Kyjeva, tak on sa vracia priamo do jamy levovej,“ dodal Hudák, ktorý ho nevidel niekoľko rokov.

