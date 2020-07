FOTO Známy markizák prišiel s veľkým priznaním: SOM GAY a nehanbím sa za to!

Na Slovensku je téma homosexualita stále tabu. O svojej orientácii vyšiel s pravdou von iba herec Richard Stanke, Viktor Horján, návrhár Fero Mikloško, či pred necelým rokom bývalý superstarista Jakub Petraník (31). Ostatní, o ktorých sa to pošuškáva, to pred verejnosťou taja. Najnovšie sa rozhodol priznať to, že ho to ťahá k rovnakému pohlaviu i známy markizák.