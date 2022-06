Jaroslav Brousil je rozvedený otec jedného syna. Otvorene však priznáva, že je gay. Prišiel na to pomerne neskoro. Dnes má partnera a nerobí mu problém hovoriť o tom verejne. „Chvíľu mi trvalo, než som si urobil vo svojej orientácii jasno,” povedal českému portálu Super.cz. Do veku 21 – 22 rokov si totiž myslel, že je na dievčatá. „Oženil som sa, narodil sa mi syn a pomerne po krátkom čase som sa rozviedol. Ten čas, keď som bol sám, som využil k tomu, aby som si v tom urobil jasno,” pokračoval s tým, že rozvod nebol dôsledkom jeho homosexuálnej orientácie.

Jaroslav Brousil s kolegyňou Lenkou Špillarovou. Zdroj: TV prima

Jeho syn bude mať 13 rokov a nemá s tým problém. Na to, že jeho otec má rád mužov, prišiel už ako päťročný škôlkar. „Keď som ho raz mal na víkend, načapal ma s vtedajším partnerom, keď sme si dávali pusu. Tak prišiel kolobeh vysvetľovania, že je to normálne, keď sa majú dvaja chalani radi. Myslím, že to celkom rýchlo pochopil,” dodal moderátor, ktorý je so svojím partnerom už rok.

Prečítajte si tiež: