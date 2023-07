Rádiový moderátor erotickej relácie K-FUN a fotograf Mário Gotti (50) každú stredu spovedá známych hostí o ich intímnych tajomstvách. Počas rozhovoru sa však sám nehanbí priznať, ako to má on v súkromí.

Gotti, ktorý je okrem iného aj známy celebritný fotograf, sa po dlhoročnej pauze opäť vrátil do moderátorského kresla erotickej relácie K-FUN, ktorú pred necelými 20 rokmi odštartoval spoločne s Alexandrom Štrbom. Z večernej šou sa stala kultová záležitosť a niet človeka, ktorý by nepoznal ich dvojzmyselné narážky. V nedávnom rozhovore prezradil, že na hostí má rôzne finty, aby z nich vytiahol niekedy viac, ako by oni sami vôbec chceli povedať. „Mám svoje overené triky. Pre našich hostí je to však ľahšie, ak aj my prezradíme niečo zo súkromia,” povedal Gotti.

Erotická relácia K-FUN s Alexandrom Štrbom a Máriom Gottim. Zdroj: Radio Viva

Moderátori si každý týždeň pripravia nejakú otázku, na ktorú môžu ich poslucháči odpovedať, a následne o nej diskutujú. „Tento týždeň sa vás pýtame, či chodíte v letných mesiacoch naostro. Tak ako Docent Hormón (Mário Gotti, pozn. red.),” pýtal sa Štrba. „Celý rok som bez spodnej bielizne, ale neviem, koľko na nej ročne ušetrím, keďže naozaj žiadnu nevlastním,” smial sa Gotti. Nuž, proti gustu žiaden dišputát...