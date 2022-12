Pre Daniela bola vždy prvoradá kariéra. No potom, čo si naplnil kariérne ciele a skončil na poste riaditeľa činohry Národního divadla, sa rozhodol pre obrovskú životnú zmenu. Na sociálnej sieti totiž zverejnil príspevok, v ktorom otvorene priznal, že vlastne nie je gej, ale heterosexuálna žena.

Od jeho priznania ubehol rok a momentálne si hovorí Daniela Špinar. V šou Jana Krausa úprimne priznal, ako si uvedomila, že je žena. „Prišiel deň, keď mi v hlave prebehla tá myšlienka, ja som bola v šoku, povedala som si – nie, to je nezmysel! Dvadsať rokov som žila ako homosexuál. Potom som jedného dňa kráčala po ulici do práce a uvidela som zamilovaný pár a v hlave sa mi zrodila myšlienka, že som žena,“ povedal otvorene.

„Strašne som to potrebovala vyventilovať, pretože som taký človek, ktorý, keď niečo zistí, tak to nenecháva stáť. Som taká akčná, takže som to vyventilovala. Teraz konečne začínam žiť. Zažívam svoju druhú pubertu, pretože hormóny takto fungujú. Už pol roka mám vlastne pätnásť,” dodal s tým, že to, že je ženou, tušil vraj už od detstva. Teraz sa momentálne nachádza v procese tranzície. Už 9 mesiacov berie hormóny.