V utorok 9. augusta vo večerných hodinách sa medzi obcami Šahy a Preseľany nad Ipľom stala vážna dopravná nehoda. Vodič auta podľa polície nedodržal primeranú vzdialenosť a narazil do motorkára, ktorý išiel pred ním. Na motorke sedel Dag Palovič, ktorého vymrštilo na čelné sklo a spadol na cestu pred auto. Z miesta nehody ho vrtuľník transportoval do nitrianskej nemocnice a odtiaľ ho potom previezli do Bratislavy. Prevoz bol nutný najmä pre poranenie chrbtice.

Bývalý moderátor Markízy Dag Palovič Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf6gRuoq3EP/

Známe tváre už niekoľko dní zháňajú pre pacienta krv. „Teším sa na chvíľu, keď budem môcť poďakovať za všetko, čo pre nás urobil. Je súčasťou tímu, ktorý dosiahol nemožné. Vďaka nemu sme silnejší. Ja osobne nemôžem, ale ak je niekto, kto môže pomôcť darovaním krvi pre záchranu jeho života, budeme mu vďační, pošleme podpiskartu a odmeníme sa výkonmi. Prosíme každého darcu zadať údaje Dag Palovič, 4. január 1975, O neg. ARO, Ružinovská nemocnica, Bratislava,“ napísal športovec Ján Volko na sociálnej sieti a jeho príspevok prezdieľalo viacero známych tvárí, medzi nimi aj moderátorka Didiana.