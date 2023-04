Malý koncert sa zmenil v to, že hudobníci mali opletačky s políciou. „Ej, ale sme si zahrali, aj pekné pesničky boli, aj polícia, aj vy, naši fanúšikovia,” zveril sa basgitarista Yxo na Facebooku, kde priložil aj fotky z ich vystúpenia v uliciach Bratislavy. A nechýbal ani záber s políciou. Čo sa presne stalo? „Prišli sme zahrať a v jednom momente, asi obyvateľ Starého Mesta, zavolal na nás políciu, že ho asi rušíme v jeho poobednom rozjímaní,” prezradil nám Yxo.

Koncert kapely HEX. Zdroj: Daša Šimeková

„Treba povolenie, zisťoval som si to vopred na úrade Starého Mesta, len pani, ktorá to má na starosti, bola celý týždeň na dovolenke. Povedal som im, že v pondelok hráme, čo máme robiť, na to mi povedala, že nevie. Tak sme sa dohodli s chalanmi, že tam zahráme nablind, a keď sa niečo stane, tak sa stane. Dostali sme pokutu 20 eur. Policajti boli milí, robili si svoju prácu. Bolo aj pekné počasie, jeden mi dokonca povedal, že je náš veľký fanúšik, že ho to mrzí. Ja som to chápal,” dodal.