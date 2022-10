S Američanom Brianom prežila Jana láskyplný 18 rokov trvajúci vzťah. „Prechádzali sme obdobím transformácie a smútku, ktorý sme si museli prežiť. Nikdy sme však nemali veľké konflikty, nepracovali u nás egá a nepotrebovali sme sa jeden druhému mstiť. Brian je v tomto smere úžasný muž, ktorému prajem len to najlepšie a vždy pri ňom budem stáť,“ zverila sa Kolesárová v rozhovore pre magazín Žena a život.

Jana Kolesárová Zdroj: Instagram Jany Kolesárovej

„Prežili sme spolu veľa rokov a investovali do seba lásku, ktorá v nás do istej miery, samozrejme, zostáva. Rozumiem, že sa niekedy medzi ľuďmi stanú veci, ktoré sú kruté. Ale pestovanie nenávisti škodí organizmu,“ tvrdí slovenská kráska, ktorá sa za veľkou mlákou venovala vedením lekcií bikram jogy. „Po jednom turbulentnom období som bola sama, objavila v sebe dobrý pocit, keď som bola schopná chodiť na rande sama so sebou. Nemala som potrebu hľadať. V tej chvíli zafungoval vesmír a doručil mi tu správnu osobu. Teraz som neskutočne šťastná,“ uzatvára novinky zo svojho súkromia Jana, ktorá od jari do jesene žije na hausbóte v Prahe.